نقل 10 مصابين بحادث أتوبيس الهرم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد الصاوي:

أكد مصدر طبي بمستشفى الهرم العام، نقل جميع مصابي حادث أتوبيس الهرم الإرهابي، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لاستكمال تلقي العلاج.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليماته بنقل المصابين لاستكمال العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 سائحًا بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، ووفاة 3 سائحين والمرشد السياحي "مصري" الجنسية" -حسبما أكد النائب العام في بيان رسمي.

وتنوعت الإصابات بين السائحين بين سحجات بأنحاء الجسم وكسور بالساق والذراع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أتوبيس "المريوطية" السياحي الذي تعرض للاستهداف مساء الجمعة خرج عن خط سيره المعروف والمحدد له، ولم يتم إبلاغ قوات الأمن أي تغيرات.

وأضاف "مدبولي"، خلال تفقده للمصابين في مستشفى الهرم، مساء اليوم الجمعة: "أي أتوبيس سياحي مؤمن بشكل كامل من وزارة الداخلية ولكن الأتوبيس غير مساره".

وتابع: "انفجرت القنبلة بجانب الأتوبيس فور مروره من الطريق الجديد".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.