أخبار مصر | المرشد السياحي إبراهيم حسين.. اسم جديد يضاف لسجل الشهداء ضحايا الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشد السياحي إبراهيم حسين.. اسم جديد يضاف لسجل الشهداء ضحايا الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل حلقات الإرهاب الغاشم، ويتواصل مسلسل اعتداؤه على الأبرياء، الذين لا غرض لهم من القدوم إلى مصر سوى الاستمتاع بحضارتها الشاهدة على التاريخ.

أتوبيس سياحي يحمل فوج من السائحين العائدين من مدينة الأقصر متوجهين للمطار كي يعودوا إلى بلادهم فييتنام.

يقود رحلتهم شاب مصري هو مرشدهم السياحي، والذي يتحدث لهم بطلاقة ومهارة عن جمال مصر وروعة حضارتها، ودون سابق إنذار، يدوي انفجار مستهدفًا الأتوبيس، وتنقلب الحياة رأسًا على عقب، وتهرع إلى المكان سيارات الإطفاء تسابقها سيارات الإسعاف ناقلة الجرحى والمصابين إلى أقرب مستشفيات من الحادث.

وكان من بين المصابين المرشد السياحي إبراهيم حسين، والذي وصل إلى مستشفى العجوزة، والتي حاول فيها الأطباء إسعافه بشتى الوسائل إلا أن الأجل قد حان وأسلم إبراهيم الروح إلى بارئها وكتب الكاتب في سجل الشهداء إسمًا جديدًا.

استطاعت الخليج 365 الحصول على بعض المعلومات عن إبراهيم حسين أحد الشهداء الثلاثة الذي قضوا نحبهم جراء هذا الحادث الإرهابي الآثم.

فهو شاب مصري يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل كمرشد سياحي منذ تخرجه من كلية الإرشاد السياحي جامعة حلوان.

يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وهو محبوب بين زملاؤه حسب ما قالوه للفجر، حيث كان حسين أحد المجتهدين والمجدين في عملهم كمرشد سياحي.

وعلى الجانب الاجتماعي فالشهيد متزوج، وله من الأبناء طفلين الأولى تبلغ من العمر عامين، والثاني طفلاً لم يبلغ من العمر ستة أشهر بعد، حيث لم يمهلما القدر، وقضى أن يكملا حياتهما بلا أب، ولكن عزائهما الوحيد أن أبيهم شهيدًا قضى نحبه وهو يؤدي واجبه ناحية بلاده.