أخبار مصر | حالة الطقس اليوم السبت 29/12/2018 في مصر والدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس اليوم السبت 29/12/2018 في مصر والدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ، و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة ، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة ، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة ، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالى 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم في عموم المناطق، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار فى أجزاء من شمال ووسط المملكة.

كما ويتشكل الضباب على فترات فوق المُرتفعات الجبلية العالية مع ساعات الصباح.

الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

الرياح شمالية مُعتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً:

يكون الطقس بارداً فى أغلب المناطق و شديد البرودة في المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، ومناطق البادية الجنوبية، حيثُ تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوى.

و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار فى شمال ووسط المملكة خلال ساعات المساء الأولى.

وتدريجياً خلال ساعات الليل المُتأخرة والفجر، يتوقع تشكل الضباب الكثيف في أجزاء عدة وواسعة من المملكة.

ويُتوقع تشكُل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ومناطق البادية الجنوبية، والرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.