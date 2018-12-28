شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهالى يعثرون على ياخت سياحى بعد شحوطه فى الرمال ببلطيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة ما بين قرية الزهراء والحماد التابعتين لمركز بلطيم على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، شخوط "يخت" سياحي، دون وجود أشخاص على متنه، عثر عليه عدد من الأهالي، ولم يستدل على أي جهة يتبعها.

وقال رشدي البلتاجي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، إنه تلقى اتصالاً بوجود يخت سياحي على شاطئ منطقة قريبة من قرية الزهراء مشحوطًا فى الرمال على ساحل البحر المتوسط، ولايوجد على متنه أى أشخاص.

وأضاف البلتاجى لـ"الخليج 365"، أن "اليخت" لم يتبين تبعيته لأى جهة من الجهات، مؤكداً أن اليخت السياحى مكون من دورين، ولا يمكنه التكهن بما حدث عن سبب تواجد اليخت وشحوطه بهذه المنطقة.