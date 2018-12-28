مصر | ضبط 60 طربة حشيش قبل ترويجها برأس السنة في المنصورة وهاربين من سجن "أبو زعبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 60 طربة حشيش قبل ترويجها برأس السنة في المنصورة وهاربين من سجن "أبو زعبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش ليلة رأس السنة بالمنصورة، وشقيقين هاربين من سجن أبى زعبل أبان ثورة يناير.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، مفادها قيام " م. ا. ا. " 47 سنة عاطل" سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، " ه. ج. ا. " عامل"، س. ع. ا " عاطل" - جميعهم مقيمين دائرة مركز المحلة بالغربية؛ الاتجار فى المواد المخدرة بالترويج لها بمدينة المنصورة مستخدمين فى ذلك سيارتين لإخفاء المواد المخدرة بهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطهم بمنطقة المجزر الآلي بدائرة قسم أول المنصورة حال استقلالهم السيارتين وبحوزتهم (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى15 كجم - 3500 جنيه - 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا للاتجار، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفحص نشاطهم الإجرامي.

وفى سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليهما " ع. ص. أ. " سائق" وشقيقه " أ. ص"، مزارع - مقيمان دائرة مركز بلقاس" الهاربان من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى القضية رقم 19278 2005 جنايات بلقاس "قتل عمد".

وبمواجهتهما بالإحكام الصادر ضدهم اقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، يأتي ذلك فى إطار استراتيجة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية وإنفاذ القانون.