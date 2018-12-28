شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: توثيق وتسجيل 60 مقبرة نادرة لـ«يهود وحاخامات الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مهران، رئيس الإدارة المركزية للآثار اليهودية في وزارة الآثار، قيام لجنة مركزية ترأسها منذ أيام بإعداد ملفات شاملة بكل الشواهد والتراكيب النادرة والمتفردة في نوعها بمقابر اليهود والحاخامات في الإسكندرية والبالغ عددها (3 مقابر رئيسية) في منطقتى الأزاريطة والشاطبى 1و2 وذلك لتحديد المقابر النادرة على مستوى الجمهورية لتسجيلها تسجيلاً دقيقاً بشكل رسمي في عداد وزارة الآثار خاصة وأن اللجنة التي زارت الإسكندرية مؤخراً قامت باختيار المقابر التي ليس لها مثيل بين المقابر المماثلة في مصر.

وأضاف «مهران»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التسجيل الدقيق الحالى يشترط فيه أن يتم اختيار المقابر المتفردة والنادرة والتى تضم تراكيب معينة وتخص المشاهير من اليهود والحاخامات، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم حالياً بتسجيل التراكيب المختارة من المقابر ذاتها وعمل ما يسمى بـ«شهادة ميلاد» لكل شاهد ومقبرة من التي تم توثيقها وتضم كافة المعلومات والبيانات المسجلة على المقبرة كل على حدة.

وأشار إلى أن «اللجنة اختارت نحو 60 مقبرة فقط من بين آلاف المقابر كونها نماذج غير مكررة ونادرة، حيث يتم إخضاعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث يتم توثيق كل قبر بشخصه وتصوير المقبرة من جميع الجهات الأربعة وتحديد تاريخها وترجمة الكتابات المدونة عليها وتحديد بيانات المتوفى هل من أعيان اليهود أو العامة أو الأثرياء أو من الأحبار أو الحاخامات أو من التجار وكذا الرسومات ووقت الدفن وهل يوجد علامة داوود على القبر أم لا فضلاً عن وصف الشاهد بما يحيط به سواء كان يوجد أسدين على الباب الرئيسى له أو نافورة».

وأكد أن «معظم التراكيب في مقابر الشاطبى 1 تستحق التسجيل كونها على شكل معابد وفيلات لأشهر 60 عائلة يهودية بينها يعقوب منشا الذي بنى معبدمنشا في منطقة المنشية ويوجد شارع على اسمه في محرم بك وعائلة ساويرس»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد التقرير النهائى في قطاع التسجيل لا سيما وأنه تم رفع التراكيب المختارة هندسياً ومعمارياً ونقل الكتابات العبرية لرفعه لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تمهيداً لرفعه إلى اللجنة الدائمة للآثار للموافقة على التسجيل النهائى خاصة وأن المقابر الثلاثة تقع على مساحة 15 فدانأً ويبلغ عمرها 170 سنة.

وأشار إلى أن المقابر الثلاثة تضم عشرات الآلاف من الشواهد وأن إحدى المقابر تضم وحدها 20 ألف شاهد قبر ويوجد مقبرة تتميز بمظهر جمالى وزخارف وبها أحواش كاملة البناء تشبه «المعابد الصغيرة» فضلاً عن أنها تضم أكثر من 60 عائلة يهودية مشهورة مثل منشا وساويرس.