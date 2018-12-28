أخبار مصر | 10 أسئلة رفض حسني مبارك الإجابة عليها في اقتحام الحدود الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أسئلة رفض حسني مبارك الإجابة عليها في اقتحام الحدود الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية، حيث رفض مبارك الإجابة عن 10 أسئلة كالتالي:

1.هل لديك معلومات بخطف ثلاثة من رجال الشرطة؟

2.هل عندك معلومات عن السجون؟

3.هل حدث شروع في قتل وهل تملك أعداد القتلى؟

4. هل لديك معلومات عن التخريب؟

5. هل تم تفجير خطوط الغاز؟

6. ما أسماء الهاربين من السجون؟

7. ما هو دور الإخوان في هذه الأحداث؟

8.ماذا عن تسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؟

9. ما معلومات حول اقتحام الحدود عن طريق الحدود الشرقية من يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى ٢٨ يناير.

10. كيف تم التعاون بين المتسللين والإخوان؟

واستمعت يوم الأربعاء 26 ديسمبر- الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.