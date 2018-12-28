شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد اللغات المتاح استخراج الأوراق الثبوتية بها من الأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية". وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية. وحرصت وزارة الداخلية على توجيه قوافل من الأحول المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الميلاد والزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومى" للمواطنين بمنازلهم وبمحال إقامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد اللغات المتاح استخراج الأوراق الثبوتية بها من الأحوال المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.