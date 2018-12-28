أخبار مصر | النائب محمد المسعود يشيد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد المسعود يشيد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه لطالما كانت حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أولوية قصوى لدى البرلمان، والذي يفخر بانه اول برلمان أصدر قانونا يعطي الحقوق لذوي القدرات الخاصة، ويضم الأقزام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعطى الحق لهم بإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.

وأضاف المسعود، في بيان له، أن هذا القانون ألزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، وضم القانون بنود الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة، وأن يكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، وخصص القانون 5 في المائة من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، وتمتع ذوي الإعاقة بتخفيض 50% على كافة المواصلات العامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وأحقيتهم في التمثيل بنسبة 5 بالمائة في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، ونص القانون على حق المعاق في الحصول على الجمع بين الراتب المعاشي، وإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وألزم القانون المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوي الإعاقة بهذه المدن.