أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذير جديد بشأن طقس اليوم وتصدر بيانا مهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذير جديد بشأن طقس اليوم وتصدر بيانا مهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة "الخليج 365" درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وحالة الطقس بالتزامن مع تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم خاصة أن هناك حالة من سوء الأحوال الجوية، وأمطار رعدية على عدد من المحافظات خاصة الساحلية، وطقس شديد البرودة يضرب المحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 11 17

دمنهور 11 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 11 16

مطروح 11 17

السلوم 08 16

سيوة 10 16

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 17

الإسماعيلية 10 17

السويس 10 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 11 18

نخل 04 15

نويبع 13 18

طابا 09 14

كاترين 01 12

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 20

مرسى علم 12 21

الفيوم 08 17

بني سويف 08 17

المنيا 09 17

أسيوط 06 17

سوهاج 06 17

قنا 07 18

الأقصر 07 18

أسوان 09 19

أبوسمبل 09 18

الوادي الجديد 05 18

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 22

رأس حدربة 17 21

حلايب 15 21