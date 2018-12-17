أخبار مصر | جمعية صوت شباب مصر تنظم ندوة بعنوان "ثقافة التطوع" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية صوت شباب مصر تنظم ندوة بعنوان "ثقافة التطوع" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جمعية صوت شباب مصر، فى اليوم الثالث من أسبوع التطوع المصري، ندوة بعنوان "ثقافة التطوع"، حاضر بها الدكتور شريف شحاتة، وتضمنت الندوة بعض النقاط الخاصة بالمتطوعين والفروق المختلفة بين الإدارة والقيادة، وتفاعل "شحاتة" مع الحضور ببعض الأمثلة التفاعلية باختيار بعض من الحضور لشرح الفرق بين المدير والقائد، وطرح بعض الأسئلة على الحضور ومنها ما الصفات التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يصبح قائد.

وأوضح خلال مناقشته أن التطوع لم يظهر حديثا بل هناك أمثلة تطوعية كثيرة من الشخصيات التاريخية مثل أينشتاين وعباس محمود العقاد، واختتم اللقاء بتعريف كل كيان من الكيانات المشاركة في أسبوع التطوع المصري بنبذة عن الكيان وأنشطته المختلفة كما عرض بعض الكيانات شرائح عرض لتوضيح أنشطة الكيان.

وأكد سعد نديم رئيس جمعية صوت طلاب مصر، على أن أنشطة المعسكر هذا العام مختلفة تماما عن أنشطة العام الماضي من حيث عدد المشاركين وتنوع المحافظات مما أضفى على المعسكر قيمة مضافة لمفهوم التطوع.

جدير بالذكر أن أسبوع التطوع المصري لجمعية صوت شباب مصر تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة والذى بدأ الجمعة 14 ديسمبر الجاري وينتهي الاربعاء 19 ديسمبر بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.