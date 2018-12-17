مصر | ضبط شخص بالغربية قدم حسابا بنكيا مزورا لسفارة دولة أجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بالغربية قدم حسابا بنكيا مزورا لسفارة دولة أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المدعو أسامة.ص.م، 18سنه، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بالتقدم بكشف حساب بنكى "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك، لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور المشار إليه من أحد الأشخاص يدعى،أحمد.م.ر37 سنه، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، والمحتجز حاليًا على ذمة التحقيقات فى قضية "تزوير " مقابل مبلغ 3،000 ألف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.