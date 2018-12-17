مصر | مفاجأة حول ربط "طفلة الطالبية" بسلاسل حديدية واحتجازها ليلة بالحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة حول ربط "طفلة الطالبية" بسلاسل حديدية واحتجازها ليلة بالحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بتعذيب طفلتها وربطها بـ"سلاسل حديدية"، ووضعها داخل الحمام، أن المتهمة كانت متزوجة قبل ذلك وأنجبت "الطفلة المعذبة"، وبعد انفصالها عن زوجها، تزوجت من أخر وأنجبت طفلة أخرى، وأخذت الطفلة الأولى لتعيش معها في منزل زوجها الجديد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة، معتادة التعدي على ابنتها بالضرب، وتعذيبها، وتقييدها اعتقادا منها أنها بذلك تقوم بتربيتها، لسوء سلوكها، ورفضها تلبية طلباتها.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم الطالبية، بلاغا من الأهالي، بسماع صوت بكاء وصياح طفلة داخل حمام منزلها، لتعدي والدتها عليها بالضرب وتقييدها ووضعها داخل الحمام، بأحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وعثر على طفلة عمرها 11 سنة، داخل الحمام مقيدة بـ"سلاسل حديدية"، وبها أثار ضرب وتعذيب بجسدها، وتبين أن والدتها احتجزتها بالحمام مقيدة لمدة يوم كامل، وتم فك الطفلة وبمواجهته والدتها أقرت بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.