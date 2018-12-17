شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبى لكوبرى «الشهيد شبراوى» العائم فى السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد كل من الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، صباح أمس، التشغيل التجريبى لكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى العائم، بمنطقة الشط بالسويس، تمهيداً لافتتاحه الفعلى قريبا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها وقيادات المحافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة السبل للتيسير على أهالى القناة وسيناء.

وأكد «مميش» أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بدفع عجلة التنمية فى منطقة القناة وسيناء، وربط ضفتى القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبرهما، وهو الأمر الذى دفع هيئة قناة السويس لإنشاء وتشغيل سلسلة من الكبارى العائمة على طول القناة لتعمل جنباً إلى جنب مع مرفق المعديات التابع لها، وبالتوازى مع مشروع الأنفاق أسفل القناة.

وأشاد بتضافر جهود العاملين فى ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم فى الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبرى الشط العائم بالسويس فى وقت قياسى بأيد مصرية 100%، مشدداً على أن هيئة قناة السويس لن تدخر جهداً فى سبيل رفعة البلاد وخدمة الوطن.

وأكد محافظ السويس أن كوبرى الشط العائم سيسهم بقدر كبير فى تيسير حركة النقل بين ضفتى القناة من أجل دفع عجلة التنمية فى المنطقة.

الكوبرى الجديد طوله 227 مترا، وعرضه السطحى 15 مترا، والعرض الملامس للمياه 25 مترا، ويسمح بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط فى اتجاهين، أما النقل الثقيل فيعبر فى اتجاه واحد بحمولة قصوى 70 طنا، وهو مصمم طبقاً للمواصفات القياسية العالمية التى تضمن عنصرى السلامة والأمان الملاحى، حتى أن عملية التحكم فى فتح وغلق الكوبرى لعبور السيارات تتم بشكل آلى من خلال 3 ماكينات و3 رفاصات ذاتية الحركة فى فترة زمنية لا تتعدى 5 دقائق.

تضمن التشغيل التجريبى تجربة تحميل الكوبرى بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام، وتم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية به والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب.

وعقب ذلك توجه «مميش» و«صقر» و«ربيع» وقيادات الهيئة ومحافظة السويس لافتتاح وتفقد عمارات سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان لأرباب المعاشات بالهيئة بمنطقة حوض الدرس، شملت افتتاح مسجد الصحابة، و8 عمارات سكنية بإجمالى عدد وحدات 64 وحدة، تلاها تفقد 9 عمارات سكنية أخرى لأصحاب المعاشات من عمال الهيئة، بإجمالى 270 وحدة سكنية، تقوم بالإشراف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل.