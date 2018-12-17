شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الزعفران للغات بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدرسة الزعفران بالحامول للغات بتكلفة 8.3 ملايين جنيه، بإدارة الحامول التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس. وقال المحافظ في بيان، إنه تم افتتاح مدرسة الزعفران للغات، بإدارة الحامول التعليمية، بتكلفة 8 ملايين و314 ألف جنيه على مساحة 1869 م2_أرضي + 4 طوابق بعدد فصول 14 فصل تعليم أساسي، بكثافة 32 طالب بالفصل، بمدة تنفيذ 11 أشهر، لافتًا أن الفترة القليلة المقبلة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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