شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا الأولى في التدريب على تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، حصد الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا والعاملين والطلاب لعام 2018 بعدد 4988 متدرب لكل دورة، وذلك وفقًا للتقييم الذي تم بوحدة الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة المنيا، أن ذلك الترتيب التي حصلت عليه الجامعة جاء نتيجة توجه إدارة الجامعة نحو الميكنة المتكاملة للإدارة الجامعية وتقديم جميع التدريبات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية، وتحسين وتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالجامعة ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات لجميع منتسبي الجامعة والمجتمع المحيط.

وأضاف الدكتور أبوبكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث بقواعد البيانات العالمية، وإدارة المراجع العلمية، والتحليل الإحصائي، وتصميم المواقع الإلكترونية الشخصية بالإضافة إلى كل ما يحتاجونه من دورات تدريبية في مجال الكتابة والجداول والرسومات تيسيرًا لهم في كتابة البحوث وتقديم المحاضرات وكل ما من شأنة تطوير الأداء.

وأشار الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات أن المركز عقد دورات في المسارات الأساسية والمتقدمة في استخدام الحاسب الآلي لخدمة العمل الإداري للعاملين، ودورات نوعية ذات طابع تطبيقي لتطوير أدائهم في مجال السكرتارية الإلكترونية وتطبيقات العاملين في مجال نظم المعلومات الإدارية «MIS».

كما أوضح الدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب أن مركز التدريب قام بالعديد من المشاركات لخدمة المجتمع المدني من خلال تقديم الدورات المطلوبة للترقي والتعيين بالتربية والتعليم وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات الخاصة.