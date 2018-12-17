شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتوافدون لليوم الثاني على مولد صموئيل المعترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي شهد دير الأنبا صموئيل المعترف، بالصحراء الغربية في النطاق الإداري لمحافظة المنيا، توافد زوار من جميع محافظات مصر، لحضور قداس الاثنين، بمناسبة إحياء عيد الأنبا صموئيل المعترف، شفيع ومؤسس الدير، الذي يحل موعده يوم 17 من ديسمبر في كل عام.

ويتزامن حلول العيد هذا العام مع التدابير الأمنية المشددة في محيط الدير بالتزامن مع ذكرى الأربعين لضحايا الهجوم الإرهابي على زائري الدير في أوائل نوفمبر الماضي والذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

من جانبه قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب بالمنيا، أن الدولة تسعى لتسير الأمور ورفع الخدمات لدير الأنبا صموئيل المعترف شمال المنيا، وجرى تخصيص 48 ملايين جنيه، لرصف مدق الطريق المؤدى بين الطريق الصحراوي الغربي والدير ويصل طوله لأكثر من 30 كم، والذي وقعت فيه حادثي الدير منذ شهر والعام الماضي.

وأضاف النائب، أن رصف الطريق سيدعم بوحدات الإنارة وهو ما يسهل عملية تأمين الطريق، من قبل الأمن لأن المدق بوضعه الحالي يعيق ويبطئ من حركة السيارات ولكن بعد الرصف سيكون الأمر إيجابي في حركة السيارات، وسهولة التأمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر به مصر والحرب على الإرهاب لاسيما في الصحراء الغربية التي تجرى فيها عمليات مطاردة لأوكار الإرهابيين.

توافد مئات الزوار أمام دير الأنبا صموئيل لحضور عيد الأنبا

توافد مئات الزوار أمام دير الأنبا صموئيل لحضور عيد الأنبا

توافد مئات الزوار أمام دير الأنبا صموئيل لحضور عيد الأنبا