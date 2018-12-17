شكرا لقرائتكم خبر عن «سفيانو بولو».. عالم القهوة السحرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بوسط شارع سعد زغلول، أقدم شوارع الإسكندرية، تنساب رائحة القهوة من مكان عمره يتجاوز الـ110 سنوات، إذ تحول مطحن بن «سفيانوبولو»، بمرور الزمن إلى أحد معالم المدينة، يجذب عشاق القهوة من كل مكان؛ خاصة مرتادى الحى التجارى بالإسكندرية؛ فالمحل الشهير يتوسط المكان بالقرب من منطقة المنشية التى تغلب عليها المصالح الحكومية ومنطقة محطة الرمل ذات المبانى اللاتينية، فضلا عن سور البحر وطريق الكورنيش، فكل هذه المعالم تجمعت لتمنح «سيفانوبلو» عبقرية المكان والزمان.

لمحل «سفيانوبولو» مدخلان، بعد أن قرر الورثة اقتسام التركة مع الاحتفاظ بالاسم الأصلى للمحل وبكامل أدواته دون اختلاف فى الخدمة المقدمة للزبائن.

الخواجة اليونانى «سفيانوبولو»، الذى يحمل المحل اسمه، أسسه عام 1908، ليكون مكتبا للبريد، ثم ورثه ابنه ميخائيلى قبل أن يدخل فى شراكة مع عائلة طنطاوى، مالكة المحل الآن، ليحولوه إلى مطحن بن.

زكائب القهوة المصنوعة من الخيش وماكينة الطحن تعود إلى القرن الماضى، وتستقبلك عند دخولك المحل، وفى أحد أركان المحل لوحة زيتية على الحائط تحمل صور أم كلثوم ونجيب محفوظ وعباس محمود العقاد وغيرهم من الكتاب والفنانين والمشاهير، وعندما تفحص باقى الجدُر تشاهد ديكورات خشبية بنية اللون تمنح المكان دفئا فى ليالى الشتاء، ما يهيئ المكان لتناول فنجان القهوة وسط أجواء رومانسية.

ورغم وجود ماكينة القهوة الإيطالى داخل المحل، إلا أنها للأنواع الايطالية؛ مثل «الكابيتشينو» والـ«الموكا» وغيرهما، أما فنجان القهوة التركى الشهير؛ فلا يزال المحل يقدمه على الطريقة القديمة، حيث تنساب حبات البن من «الحاوية» فى إناء مصنوع من الألومنيوم عازفة لحنا منفردا؛ ثم تطحن فتنساب رائحتها لتحفز العقل استعدادا لتناول إكسير يساعد الجسم على مواصلة العمل فى نشاط، بعد ذلك تتم تعبئة طحين البن مع مقدار من السكر حسب الرغبة فى كنكة نحاسية «تدس» فى الرمال الساخنة لتنضج قبل صبها فى الفنجان ويتم تقديمها للزبائن مع كوب من الماء البارد.

وقبل أن تشعل سيجارتك لتكمل استمتاعك بفنجان قهوتك، تنساب قطرات المطر بالخارج تغسل الشوارع، لتسجل جدران «سفيانوبولو»، هذه اللحظات وتحتفظ بسجل زائريه، منهم الرئيس الراحل أنور السادات، الذى اعتاد تناول قهوته فى أحضان المكان عند زيارته الإسكندرية، فضلا عن الكتاب والفنانين والشعراء، وبعض أفراد الجالية اليونانية منهم المغنى العالمى «ديميس روسس».