شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن ارتفاع مساحات الكتان إلى 20 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة فنية من معهد بحوث المحاصيل زيارة ميدانيه لبرنامج إنتاج التقاوي لإكثارات الكتان بمحطة بحوث سخا برئاسة الدكتور على العزوني، رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف بالمعهد، لتفقد أصناف جيزة 11، 12وسخا 3، 4 بدرجات مختلفة أساس ومعتمد.

وقال «العزوني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن بيانات مديريات الزراعة بالمحافظات تكشف عن أن المساحات بلغت 20 ألف فدان بما يبشر بزيادة كبيرة في المساحة الموسم الحالي والبالغة 35% مقارنة بمساحات العام الماضي التي بلغت 14 ألف فدان، مشيرًا إلى أهمية استخدام ميكنة الزراعة والحصاد والتوسع في زراعة المحصول في الأراضي الجديدة لسد فجوة استيراد بذرة الكتان لإنتاج الزيوت وزيادة الصادرات المصرية من الألياف.

وأضاف العزوني إنه تم خلال الفترة من 2015 وحتى فبراير 2018 تصدير منتجات ألياف كتان بقيمة 70 مليون جنيه وفقا لبيانات هيئة الجمارك في حين أن البذرة المستورة لإنتاج زيت بذرة الكتان خلال هذه الفترة بلغت 31 ألف طن بقيمة 200 مليون جنيه، ما يستدعي الاهتمام ببرنامج إنتاج التقاوي لزيادة المساحات المنزرعة.

وأوضح رئيس قسم بحوث الألياف، إن خطة وزارة الزراعة تستهدف مضاعفة مساحات زراعة الكتان، موضحًا أن الفدان ينتج 5.5 طن، بقيمة تتجاوز 20 ألف جنيه لقش الكتان، بخلاف قيمة منتجات بذور الكتان، والتي تصل إلى 500 كجم من البذور لكل فدان، 500 كجم من الألياف، موضحًا أن طن الألياف من الكتان يصل إلى ما يقرب من 50 ألف جنيه وسعر البذرة 20 ألف جنيه للطن

وأضاف العزوني، أن التوجه نحو الاستفادة من القيمة النسبية لمنتجات الكتان، أفضل من تصديره خاما، وتعود إلى مصر في صورة «غزول» وخيوط ومنسوجات، بضعف الثمن، مشيرًا إلى أن الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوط فاخرة، بينما يتم الاستفادة من الخيوط الأقل في صناعة الحبال والدوبارة، وصناعة أوراق العملة «البنكنوت»، وفلاتر السجائر، فضلا عن وجود 10 مزايا اقتصادية وصحية لإنتاج وتصنيع الكتان.

وأوضح رئيس بحوث الكتان، إنه يمكن الاستفادة من السيقان في صناعة الخشب الحبيبي، لإعادة مكانة مصر في تصدير هذه الأنواع من الأخشاب كما كان في فترات إزدهار زراعة الكتان، بالإضافة إلى الاستفادة من زيوت الكتان في صناعة زيوت البويات، مشيرًا إلى انخفاض المساحة المنزرعة بالمحصول من 70 ألف فدان خلال الثمانينيات من القرن الماضي إلى 20 ألف فدان العام الجاري رغم أن العام الجاري شهد زيادة في المساحات بنسبة 35%.

وأشار العزوني إلى أن إنتاج مصر من بذرة الكتان «الزيت الحار»، المستخدم في علاج أمراض القلب والحد من مخاطر أمراض الزهايمر حيث يقوي الذاكرة، وزيادة القدرة الجنسية للرجال والنساء، أو زيوت البويات الصناعية، تصل إلى 20 ألف طن، تلبي 50% من الاحتياجات، موضحًا أن 20% من زيوت بذرة الكتان يتم استخدامها في إنتاج زيوت الطعام، و80% منها يتم استخدامه في إنتاج زيوت البويات.

ولفت إلى أهمية التوسع في زراعة الكتان خاصة إنه من المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه مقارنة بالمحاصيل الشتوية الأخرى، والقيمة الاقتصادية المضافة لمنتجات الكتان بالإضافة إلى دور منتجاته في الحد من مخاطر الأمراض، وتخفيض التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة لنفقات التأمين الصحي، موضحًا أن الدول المتقدمة تعتمد على إضافة بذور الكتان إلى المخبوزات، وذلك لفوائده الصحية واحتواءه على الأحماض الدهنية «أوميجا 3»، وقدرته على زيادة إنتاجية اللحوم والألبان في الماشية عند استخدام منتجاته في صناعة الأعلاف.