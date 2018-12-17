شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 16 مدرسة بالإسكندرية.. و«التعليم» تعد قائمة لاستلام الـ٦ آلاف تختة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، موافقة القوات المسلحة على إجراء أعمال صيانة شاملة لـ16 مدرسة على نفقتها الخاصة، موزعة على الإدارات التعليمية بواقع مدرستين فى كل إدارة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الصيانة تشمل ترميم المنشآت وأعمال سباكة ونجارة وكهرباء.

وأوضحت «عبدالظاهر»- فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»- أن المديرية أعدت قائمة بالمدارس المقرر اختيارها لتسلم التخت الجديدة من القوات المسلحة فى إطار الـ6000 تختة المهداة للمديرية، لسد عجز التخت للعام الدراسى 2018/ 2019 والبالغ عددها 54 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية، مشيرة إلى اختيار 8 مدارس فى إدارة العامرية، بينها 4 مدارس للمرحلة الابتدائية و4 للإعدادية بواقع 1000 تختة واختيار 10 مدارس فى إدارة برج العرب التعليمية، بينها 6 مدارس للمرحلة الابتدائية و4 للإعدادية، بواقع 1000 تختة واختيار 10 مدارس فى إدارة المنتزة، بينها 6 مدارس للمرحلة الابتدائية و4 للإعدادية بواقع 1000 تختة.

وأشارت إلى اختيار 4 مدارس فى إدارة شرق التعليمية، بينها مدرستان لكل مرحلة بواقع 500 تختة واختيار 4 مدارس فى إدارة وسط بواقع 300 تختة و4 مدارس فى إدارة غرب بواقع 350 تختة و4 مدارس فى إدارة الجمرك، بواقع 350 تختة واختيار 10 مدارس فى إدارة العجم التعليمية بواقع 1000 تختة، لافتة إلى توريد القوات المسلحة 500 تختة، منذ أيام، تم توزيعها على 3 مدارس بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فى ٣ مدارس بمجمع مدارس السيوف بإدارة شرق التعليمية، ضمن خطة توزيع ٦٠٠٠ تختة مساهمة من القوات المسلحة فى تطوير التعليم بالإسكندرية، حيث تم توزيع ٢٠٠ تختة على مدرسة إخناتون الابتدائية، و١٥٠ تختة بمدرسة أم القرى الإعدادية بنات و١٥٠ تختة بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بنات.

وقالت وكيل الوزارة إن القوات المسلحة عاينت المدارس التى تشملها التخت الجديدة على الطبيعة والتى تم اختيارها من قبل المديرية.

وفى شأن متصل، عقدت وكيل الوزارة، اجتماعاً ضمّ مسؤولى المديرية والموجهين العموم؛ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول مشددة على السرية التامة وتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية وتحقيق النزاهة والحرص على اختيار أعضاء الكنترولات والبعد عن التلميحات السياسية والحزبية والدينية فى الامتحانات.