شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تكريم أسر الشهداء على هامش «مصر تستطيع» رسالة بأن المستقبل لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن «النسخة الرابعة من مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، يأتي في إطار إعلان الرئيس السيسي عام 2019 عام التعليم».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد أن «الوزارة تسير في نفس خطى التنمية للدولة، سواء في ملف التعليم أو المرأة أو الاقتصاد»، مؤكدًا أن «ملف التعليم على رأس أولويات القيادة المصرية، وأن المؤتمر يأتي في سياق ذلك الاهتمام، والذي حضرة الكثير من الخبراء في التعليم على مستوى العرب وأفريقيا».

وأوضح أن «مؤتمر (مصر تستطيع) يساعد على الترويج السياحي لمصر ومعالمها، وأحرص على وجود مؤتمر صحفي عقب كل مؤتمر لإعلان النتائج الختامية ومدى الاستفادة التي حدثت»، مؤكدة أن «تكريم أسر الشهداء على هامش المؤتمر رسالة بأن المستقبل لنا جميعًا».