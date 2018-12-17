شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 65 تمثالاً وعملات أثرية و126 ألف جنيه بحوزة موظف أوقاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق من مباحث السياحة والآثار في المنيا، ٦٥ تمثالا وعملات يشتبه في أثريتها و١٢٦ ألف جنيه بحوزة موظف بالأوقاف وشقيقه في المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد عبدالظاهر، رئيس قسم السياحة والآثار بالمنيا، بتمكن فريق المباحث برئاسة النقيب محمد عبدالعزيز، معاون المباحث، وإشراف المقدم نادر حمدي، رئيس المباحث، ضبط ٦٥ قطعة يشتبه في أثريتها عبارة عن تماثيل وعملات معدنية ومسارج، و١٢٦ ألف جنيه بحوزة كل من «ياسر. ع. ع -٤٥ سنة- موظف بالأوقاف»، وشقيقه «عاطف- ٤٠ سنة – عامل«مقيمان بإحدى قرى سمالوط.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر رقم ٥٢١٩ لسنة ٢٠١٨ إداري مركز شرطه غرب سمالوط.

وقرر المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا تكليف الدكتور جمال السمسطاوي، مدير عام أثار مصر الواسطى، بتشكيل لجنة للمعاينة وتحديد مدى أثرية المضبوطات.