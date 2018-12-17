شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، بجولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروعات الترميم والحماية في كلا من مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي ومشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني.

رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة النحاس المشرف على المكتب الفني لوزير الآثار، ومحمد متولي مدير عام آثار إسلامية وقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي.

وجاءت أعمال تنفيذ مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي طبقا لقرار اللجنة الدائمة، بإنشاء حاجز لأمواج البحر من الجهه الغربية إلى الجهى الشرقية بهدف حماية الآثار الغارقة، وإنشاء ستارة من الخوازيق الخرسانية حول القلعة لحاميتها من تلاطم مياة البحر، ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة عشرون شهر.

ويعد المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالمدينة، وجاري استكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي، كي يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي، ويضم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث «ق.م» والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطي العصر الفرعوني والفترة البطلمية والرومانية والتي تحكي نتاج تلاقي الفكر المصري والغربي.

أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني

أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني

أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني

أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني

أعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني