شكرا لقرائتكم خبر عن غضب برلمانى من الاعتداء على الصحفيين بـ«الصيادلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، ما وصفوه بـ« بلطجة» عدد من المنتمين لمجلس نقابة الصيادلة، برئاسة النقيب الدكتور محيى عبيد، وتكرارهم الاعتداء على الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم، وذلك بعد اعتداء أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين «الصيادلة»، أمس، على 4 صحفيين، وهم عاطف بدر ومحمد الجرنوسى، من «المصرى اليوم»، وإسراء سليمان من «الوطن»، وآية دعبس بـ«اليوم السابع». ودعا النائب مصطفى بكرى، نقابة الصحفيين إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الانتهاكات المتكررة من نقيب الصيادلة، وأفراد الأمن المحسوبين على النقابة، مشددا على أن إرهاب الصحفيين بهذه الصورة يسىء إلى جموع الصيادلة، وعليهم التصدى له بأنفسهم.

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ممارسات «البلطجة» على الصحفيين أثناء عملهم تمثل اعتداء على حقوق الإنسان، ومنع أصحاب الأقلام الحرة من أداء مهام عملهم.

وطالبت، مجلس نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للمهنة، لافتة إلى أن قيام أفراد بالاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات نقابة الصيادلة «جريمة»، والقانون يجرم مثل هذه الأفعال، مشددة على أن منع المراقبين والصحفيين، من تغطية أى عملية انتخابية «فعل مشين»، وضد حق الرأى العام فى كشف الحقائق ومعرفتها.

وحمل النائب أحمد الطنطاوى، الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الصحفيين، قائلا: «سبب ما يمارس ضد الصحافة هو مرور الاعتداءات السابقة عليها من نقابة الصيادلة والأفراد المنتمين إليها دون حساب».

وأضاف: «من أمن العقاب أساء الأدب، وعلى نقابة الصحفيين أن تكون على مستوى المسؤولية، وتقف فى وجه نقيب الصيادلة، ومجلسه.