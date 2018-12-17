شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور فاروق الباز : الاصلاح الاجتماعى طريق النهوض بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز ، إن الاصلاح الاجتماعى طريق النهوض بالتعليم ، مؤكدا إن التعليم الفنى قديما كان جيد جدا وكانت له نظرة كبيرة ، موضحا فى كلمتة بمؤتمر " مصر تستطيع بالتعليم "

فيما أكد الدكتور فيكتور زرق الله، العالم المصري، إنه لم تكن هناك مشكلة تعليم فني قديما بحجم مشاكله الحالية، موضحا أن إحدى المدارس المصرية قديما كانت تخرج نابغين في هذا المجال الهام ، مضيفا خلال إحدى جلسات مؤتمر مصر تستطيع للتعليم المنعقد بالغردقة، إن مصر لديها عدد كبير يلتحق بالتعليم الجامعي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ، وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم في خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.

يذكر أن وزارة الهجرة تخلق من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة ، في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.