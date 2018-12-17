شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة تنتهج توجه هام لبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة، إن الدولة تنتهج توجه هام لبناء الانسان المصرى ، مؤكدة أن الدستور المصرى يحتوى على 14 مادة عن هذا الشأن .

وأضافت الوزيرة ، فى كلمتها خلال جلسة وظائف المستقبل وريادة الأعمال وإعداد الطالب لمهارات القرن الـ 21 ضمن جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، أن هناك اكثر من 300 كلية جديدة تم بنائها في مصر ، والمكون التكنولوجي للعملية بالتعليم يخلق وظائف جديدة ومختلفة ، وهناك توجه من الدولة

لتوفير فرص عمل لخفض نسب البطالة .