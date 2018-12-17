شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير الإدارة القانونية بحى غرب أسيوط ووكيل الإدارة بتهمة تلقى رشوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحى غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضى مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين.
وتلقى المتهمان الرشوة مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.
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