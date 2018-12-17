شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان "يُؤَخوِن" الجيش التركى ويفرض "الحجاب" على المجندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير تركية بوسائل إعلام معارضة للنظام محاولات النظام التركى الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، لتطويع الجيش التركى لصالح توجّهات "تيار الإسلام السياسى"، وإبعاده عن دوره كحامٍ للعلمانية بحسب ما حرص قادة فى الجيش على توصيف دور الجيش. ونقلت وكالة "الأناضول" المقربة من أردوغان، خبراً أفادت فيه بأن المحكمة الإدارية العليا فى تركيا رفضت طلبا من أحد الأحزاب بتعليق قرار لوزارة الدفاع سمح للمجندات فى صفوف القوات المسلحة بارتداء الحجاب خلال أدائهن الخدمة العسكرية. فيما أكد مراقبون متخصصون فى الشؤون التركية، أن حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الإسلامية، تسعى لتطبيق سياساتها المتعلقة بالجيش. وكانت قد سمحت وزارة الدفاع التركية للنساء العاملات فى صفوف القوات المسلحة كضابطات وضابطات صف بارتداء الحجاب خلال أدائهن الخدمة العسكرية. وفى سياق الحديث عن الخدمة الإلزامية العسكرية ذكرت الأناضول أن اجتماعاً انعقد فى العاصمة التركية أنقرة، نهاية الأسبوع الماضى، برئاسة وزير الدفاع خلوصى أكار، ناقش نظام الخدمة العسكرية الجديد يشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمر باعتقال عشرات آلاف الأشخاص منذ 2016 للاشتباه بارتباطهم بحركة المعارض الكبير فتح الله كولن، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو 2016. واتّهم معارضون الرئيسَ أردوغان بتصفية منتقديه فى الجيش وفى مؤسسات الدولة الأخرى.

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