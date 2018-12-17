شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان لشيخ الأزهر: تأكد أننى أصلى دائما من أجلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الاثنين، بقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتهنئة قداسته بحلول أعياد الميلاد، وبمناسبة عيد ميلاد البابا الثانى والثمانين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن خالص أمنياته لقداسة البابا ولكافة الأخوة المسيحيين فى العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، عليه السلام، كما هنأ فضيلته بابا الفاتيكان بعيد ميلاده الثانى والثمانين، داعيا الله أن يحفظه ويطيل عمره من أجل الخير والمحبة والسلام.

من جانبه أعرب البابا فرنسيس عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على تلك اللفتة الطيبة الجميلة، التى تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة فى قلبه، مؤكدا سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر فى أبوظبى الإمارات العربية المتحدة قريبا.

وأضاف قداسة البابا قائلا: "تأكد أننى أصلى دائما من أجلك، وأشكرك جدا على محبتك الخالصة".