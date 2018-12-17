شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. الرئيس يشيد بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، وذلك فى أول أيام زيارته الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا.

وتوجه الرئيس بالشكر للمستشار النمساوى على دعوته لزيارة النمسا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا ومدى تميزها، ومعرباً عن اهتمام مصر بتطويرها والارتقاء بها فى كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما، فضلاً عن تعويل مصر على النمسا فى إطار تعميق العلاقات المصرية الأوروبية.

حقق فريق الأهلي فوزًا غاليًا على النجوم بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية أبرز ما تناولته مائدة الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار النمساوى.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، وذلك فى أول أيام زيارته الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، المجلس الوطنى البرلمان النمساوى، وذلك فى إطار اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيينا، وكان فى استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.

أعربت نقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة.

حكى كرم كردى، المرشح لمنصب نقيب الصيادلة، وعضو اتحاد الكرة المصرى، تفاصيل الساعات التى قضاها داخل نقابة الصيادلة لتقديم أوراق الترشح، والاعتداء عليه وعلى الصحفيين المتواجدين لتغطية أخبار المرشحين لنقابة الصيادلة.

قال السفير بسام راضى ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للنمسا ، تاريخية، موضحاً أنها الأولى منذ 12 عاما والعلاقات بين البلدين ، يجمعها إطار عام من الاحترام المتبادل.

أخطرت غرفة الشركات السياحية، كافة الشركات السياحية كلاً على حدة بالقرارات الوزارية التى تتضمن عقوبات ضد من ارتكب مخالفات فى تنفيذ برامج الحج والعمرة، وذلك لمنح تلك الشركات الوقت لتوفيق أوضاعها.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إن هناك 22 مليون طالب فى التعليم وعدد المدارس يصل حوالى55 ألف مدرسة ونحن فى حاجه لمثل هذا العدد.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين مع الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيليّن، وذلك فى إطار زيارته الرسمية للنمسا.