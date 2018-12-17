أحمد شفيق و"أبو شقة" و"قلاش" في عزاء إبراهيم سعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: شارك المستشار محمد بهاء أبو شقة، والإعلامي خيري رمضان والكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير الجمهورية الأسبق في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم الأسبق، بمسجد عمر مكرم. كما شارك في العزاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ومندوب من رئاسة الجمهورية ومحمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعمر إبراهيم نافع وصفية مصطفى أمين، والفنانة هالة صدقى وبوسي شلبي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، و عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد السيد النجار، والكاتب الصحفى عباس الطرابيلى ، والنائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب. وشارك أيضا في العزاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي جلال دويدار والفنانة لقاء الخميسى والشيخ مظهر شاهين.

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