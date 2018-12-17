"انتحار أستاذ جامعي والتحقيق في سرقة قطع أثرية من المتحف المصري".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط هاربة من 12 حكمًا بالسجن وغرامات مليونا جنيه

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكمًا بالسجن في قضايا مبانٍ، وغرامات مالية بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط "فوزية.أ.م"، 48 سنة، والمطلوب التنفيذ عليها في 12 حكمًا حبسًا جزئيًا "مبانٍ"، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 7 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

أم تقيد ابنتها بـ "سلسلة كلب" وتحتجزها داخل الحمام لـ 5 أيام: "مبتسمعش الكلام"

أجرت نيابة العمرانية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة مع سيدة عذبت ابنتها، عن طريق ربطها بـ "سلسلة كلب" في حمام الشقة لمدة 5 أيام عقابًا لها على شقاوتها، في منطقة الطالبية.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها.

البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي شارع العريش بالجيزة باستغاثة فتاة من شباك إحدى الشقق وادعائها خطف سيدة لها واحتجازها داخل حمام الشقة.

انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث الطالبية إلى الشقة، وتبين العثور على طفلة تبلغ من العمر قرابة 12 عامًا مقيدة من إحدى يديها بـ "سلسلة كلب" حديدية، طرفها الآخر مربوط في ماسورة "حنفية" بأرضية الحمام ومصابة بآثار حروق في اليدين والقدمين والصدر والظهر.

تحريات العقيد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أشارت إلى أن الطفلة تم تعذيبها من قِبل والدتها وزوج والدتها.

ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكما بالحبس بالقاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكما بالحبس في قضايا مبانٍ، وغرامات مالية بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط "فوزية.أ.م" (48 سنة- ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليها في 12 حكم حبس جزئي "مباني"، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 7 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة سرقة قطع أثرية من المتحف المصري

تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن أن إحدى القطع الاثرية سرقت من المتحف المصري، وتم تهريبها للخارج وتزوير سند ملكيتها تمهيدا لبيعها في الخارج.

وقال "محمود" في بلاغه" الذي حمل رقم 16578 لسنة 2018، إن ما صرح به وزير الاثار تضمن عدة جرائم تم ارتكابها، وهي سرقة قطعة أثرية، وتهريبها للخارج، وتزوير سند ملكيتها ومحو وشطب المعلومات الخاصة بها بسجلات المتحف المصري.

وأضاف: "وهو الأمر الذي يستلزم تحقيقا عاجلا وفوريًا للوصول للمتهمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم مجتمعة بعد أن أكد وزير الاثار وقوع تلك الجرائم من خلال تصريحاته، حيث أن تلك الأمور مُعاقب عليها طبقا للمواد 42، 43، 44 من قانون حماية الآثار والتي تصل فيها العقوبة للمؤبد.

سممت طفلتيها.. النيابة تأمر بإيداع ربة منزل مستشفى الأمراض النفسية

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي رئيس النيابة، إيداع ربة منزل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير حول حالتها الصحية والنفسية، في اتهامها بوضع سم في الطعام لأطفالها بالشرابية.

طلبت النيابة تحريات الأمن حول الواقعة، واستعلمت عن حالة الطفلتين المصابتين لسماع أقوالهما على سبيل الاستدلال.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على ربة منزل؛ لاتهامها بالشروع في قتل طفلتيها بوضع سم فئران لهما في الطعام، الخميس الماضي.

حاول تهريب والده.. إصابة عاطل في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

أصيب عاطل بطلق ناري بالفخذ الأيمن، في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء ضبط والده، بمديرية أمن أسيوط.

بداية الواقعة أثناء قيام أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي بحملة أمنية لاستهداف أطراف خصومة ثأرية بناحية مير دائرة المركز، وحال استهداف منزل "جمال. أ. م " 50 سنة -مزارع، قام نجله "حسام" 28 سنة عاطل -مفرج عنه في قضية " قتل وسلاح وذخيرة "، وموضوع تحت المراقبة الشرطية)؛ بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطه وبحوزته (بندقية آلية و2 خزينة بداخلهما 15 طلقة نارية من ذات العيار).

الجنايات تؤجل محاكمة 6 متهمين في قضية "ضرب كمين المنوات" لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع، وضم تقرير الطب الشرعي.

المتهمون بالقضية هم؛ "أحمد. ر" محبوس، و"علي. م" محبوس، و"أحمد. ع" محبوس، و"ميسرة. ن" محبوس، و"عمرو. م" محبوس، و"محمود. ر" محبوس.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

فك طلاسم مقتل عجوز ببولاق الدكرور.. نجل شقيقتها هشم رأسها لسرقتها

في أقل من أسبوع، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في فك طلاسم جريمة مقتل عجوز عُثر عليها مهشمة الرأس داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن الجاني هو نجل شقيقتها.

البداية بلاغ تلقاه العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة، وانتقل مأمور القسم ونائبه إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليه تبلغ من العمر 70 سنة تقيم بمفردها، وأن الجاني تعدى عليها بالضرب بآلة حادة وتحديدا بمنطقة الرأس، واستولى على مشغولات ذهبية، وفر هاربا.

أقوال زوجة أستاذ جامعي انتحر شنقًا ببولاق الدكرور: "مش أول مرة"

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة أستاذ جامعي مشنوقًا داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الواقعة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقالت زوجة الأستاذ الجامعي أمام النيابة، إن زوجها كان يعاني من مرض نفسي قبل 4 سنوات، بسبب ضغوطات الحياة، وأنه كان يخضع لجلسات للعلاج النفسي داخل بعض المستشفيات، ولكن حالته الصحية لم تتحسن، مضيفةً: "مش أول مرة يحاول الانتحار"، فقد أقدم على الانتحار عدة مرات، آخرها قبل أسبوعين، عندما تناول أقراصًا مخدرة أفقدته الوعي، وتم نقله إلى معهد السموم.

الكسب غير المشروع: سنتخذ إجراءات بشأن إخفاء 30 مليون جنيه مملوكين لحسين سالم

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تسلَّم الأوراق الخاصة بواقعة إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء.

وأضاف في تصريح مقتضب لمصراوي، الاثنين، أن الجهاز سيتخذ إجراءات رفض الإفصاح عنها حفاظًا على سير التحقيق، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

كانت الرقابة الإدارية كشفت أمس الأحد، عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء.

وذكرت الرقابة في بيان لها، أن المدير التنفيذي أخفى الأموال عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.

الزوجة الخائنة.. قتلت زوجها بمساعدة نجل شقيقته في الخارجة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، وقطاع الأمن العام، لغز العثور على جثة موظف، بغرفة بقطعة أرض زراعية ملكه، كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة، وتبين أن زوجة المجني عليه ونجل شقيقته وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخارجة، بلاغًا بالعثور على جثة "عاشور. ع. م" 37 سنة-موظف بغرفة بقطعة أرض زراعية ملكه -كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة (مصاب بالرأس ووجود آثار دماء على الحائط وأرضية الغرفة).

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ابن شقيقة المجني عليه "م. ج. ش" 35 سنة -عامل- له معلومات جنائية مسجلة، وزوجة المجني عليه "ن. ص. ر" 26 سنة.

"الوطنية للانتخابات" تنسق مع الأجهزة المعنية قبل اقتراع 3 مقاعد نيابية

أكد مصدر قضائي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نسقت مع الأجهزة المعنية لوضع خطة تأمين كاملة خلال الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها يومي 19 و20 المقبلين، بـ3 دوائر نيابية.

الدوائر الخالية هي؛ مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعي.

وقال المصدر لمصراوي، إن الهيئة انتهت من طباعة أوراق الاقتراع، وتجهيز الصناديق، وكافة الأوراق الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن الهيئة نسقت مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الترتيب للانتخابات.

وأوضح المصدر أن الهيئة انتهت من التجهيزات المتعلقة باقتراع تلك المقاعد النيابة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصويت المصريين بالخارج انتهي، أول أمس السبت فى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ومن المقرر أن ترسل السفارات الحصر العددى لنتائج الانتخابات إلى وزارة الخارجية والتى تسلمها بدورها للهيئة الوطنية لتجميعها مع انتخابات الداخل.