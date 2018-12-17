الداخلية تنفذ 265 حكما قضائيا لصالح البنوك والشركات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، خلال شهر نوفمبر الماضي، من تنفيذ 265 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن العام؛ لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم - الهاربين من سداد مديونياتهم - حماية للاقتصاد القومي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.

وشملت الجهود تنفيذ 265حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، وبلغ إجمالي المديونية فيها 5 ملايين و647 ألفا و582 جنيها لصالح 12 بنكا مختلفا.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.