ضبط مسؤول بمجلس مدينة سوهاج سهل بناء عقار مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مسؤول بمجلس مدينة أخميم بسوهاج؛ لاتهامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتسهيل بناء عقار دون استكمال شروط التراخيص اللازمة.

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن قيام مدير الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج باستغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع "حسن.م.ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، واستخراج تراخيص بناء للعقار ملكه دون استكمال شروط الترخيص، وعدم الحصول على موافقة إدارة حماية الـنيل بالمخالفة لقانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.