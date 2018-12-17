مصر | ضبط شخص بحوزته 6 طرب حشيش بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 6 طرب حشيش بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام المدعو على ع. ع، 32سنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، مطلوب ضبطه فى 22 قضية "شيك – تبديد – إيصال أمانة، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازة للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.