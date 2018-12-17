مصر | ضبط متهم باستيلاء 93 ألف جنيه من مواطنين بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم باستيلاء 93 ألف جنيه من مواطنين بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو، حسان إ. ا- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وعدد 3 آخرين، بقيام المدعو باسم ز.ح 42 سنه ومقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ 93،000 بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبالتحرى حول ملابسات الواقعة تبين صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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