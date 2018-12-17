مصر | تنفيذ 905 حكم قضائي و565 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بالمحافظات (صور)

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شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، كفرالشيخ، قنا، حملات أمنية وإنضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

مديرية أمن أسوان:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى:

4 قطع سلاح نارى، 7 قضايا مخدرات، 20 قضية تموينية متنوعة، 496 مخالفة مرورية.

مديرية أمن الشرقية:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى:

8 قطع سلاح نارى، 5 قطع سلاح أبيض، 9 قضايا مخدرات، 30 قضية تموينية متنوعة، 565 مخالفة مرورية، تنفيذ 2013 حكم قضائى.

مديرية أمن بنى سويف:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط،8 قطع سلاح نارى، 6 قطع سلاح أبيض، 5 قضايا مخدرات، 29 قضية تموينية، 64 مخالفة مرافق، تنفيذ 905 حكم قضائى.

مديرية أمن الفيوم:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى:

6 قطع سلاح نارى، 4 قطع سلاح أبيض، قضية واحدة مخدرات، 79 قضية تموينية متنوعة، 265 مخالفة مرافق، 761 مخالفة مرورية، 591 محكوم عليه.

مديرية أمن كفرالشيخ:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى:

4 قطع سلاح نارى، 5 قضايا مخدرات.

مديرية أمن قنا:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى:

16 قطعة سلاح نارى، قضية واحدة مخدرات، 32 قضية تموينية متنوعة، 199 مخالفة مرافق، 884 مخالفة مرورية، 46 مخالفة بيئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجارى إستمرار الحملات.