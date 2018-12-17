مصر | ضبط هارب من 424 حكم قضائي بالإسكندرية

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط المدعو، محمود. ع. ح، 42 سنه، نقاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 424 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا " إكمال بناء، سرقة تيار كهربائى، بلغت جملة العقوبات فيها 162 سنة حبس، وقيمة كفالات قدرها 620 ألف جنيه، وغرامات قدرها 2 مليون و340 ألف جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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