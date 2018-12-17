مصر | شن حملات تموينية مُكبرة خلال 24 ساعة وضبط المتلاعبين بأسعار السلع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شن حملات تموينية مُكبرة خلال 24 ساعة وضبط المتلاعبين بأسعار السلع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - الإسكندرية - الغربية - الفيوم- أسيوط )،حملات تموينية مُكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:

ضبط 12 قضايا إسطوانات البوتاجاز.

ضبط 6 قضايا مواد بترولية

ضبط 15 قضية دقيق مدعم وأقماح.

ضبط 225 قضية فى مجال مخالفات المخابز

ضبط4 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط 5 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية.

ضبط 51 قضية فى مجال الغش الغذائى.

ضبط 26 قضية فى مجال الغش التجارى.

ضبط 573 قضية فى مجال،المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

ضبط 31، قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها.

ضبط (12) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط 8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط 2 قضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

ضبط 2 قضيتين فى مجال الإتجار بالألعاب النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.

مديرية أمن القاهرة:

ضبط 80 قضية تموينية متنوعة،من بينها،20 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، 21 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.

مديرية أمن الإسكندرية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الورق المقوى " كرتون" - كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته،كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت نحو 15000 لتر "سولار"،بقصد إستخدامها فى تشغيل المعدات دون تصريح من الجهات المعنية.

مديرية أمن الغربية:

ضبط 55 قضية تموينية متنوعة، أبرزها، 9 قضايا عدم إعلان عن الاسعار، 25 قضية عدم حمل شهادة صحية.

مديرية أمن الفيوم:

ضبط عدد،80 قضية تموينية متنوعة أبرزها:

ضبط سائق 23سنه، حال قيادته سيارة ربع نقل بدائر مركز شرطة طامية، محملة بكمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وزنت نحو 900 كيلو جرام.

ضبط سائق، 32سنه - حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبحوزته كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة وزنت نحو 1 طن بقصد الإتجار بالسوق السوداء.

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 86 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 4 قضايا عدم إعلان عن الاسعار، 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 12 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.