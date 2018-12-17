مصر | تحقيقات النيابة تكشف الجديد بشأن شنق طبيب داخل شقته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات النيابة تكشف الجديد بشأن شنق طبيب داخل شقته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الدكتور الجامعي بكلية الطب البيطري، المنتحر داخل شقته شنقا بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، كان يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وكان يعالج من الإكتئاب النفسي.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغًا بالعثور على طبيب بيطري مشنوقا داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين سلامة جميع الأبواب والمنافذ الخاصة بالشقة، وعدم سرقة ايه متعلقات منها، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي في العقد الخامس من عمره ويعمل دكتور جامعي بكلية الطب البيطري، وبسؤال زوجته قررت أن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود ايه إصابات بجسد المتوفي، سوي وجود حز حول الرقبة، نتيجة الخنق، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.