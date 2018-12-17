مصر | ضبط 4638 مخالفة مرورية و39 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4638 مخالفة مرورية و39 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط بالجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة:

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 4638، مخالفة مرورية متنوعة، من بينها،1706مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 39حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.