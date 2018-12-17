أخبار مصر | نيابة قصر النيل تبدأ سماع أقوال الصحفيين المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة قصر النيل تبدأ سماع أقوال الصحفيين المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويُنتظر أن تستمر التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غد، وذلك بحضور جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار القانوني للنقابة.
يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".
وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.
جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.
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