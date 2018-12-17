أخبار مصر | يحي قلاش وسمير رجب يصلان عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحي قلاش وسمير رجب يصلان عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي سمير رجب، لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشُيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودُفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.