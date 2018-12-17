أخبار مصر | "قومي المرأة" يشارك في الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يشارك في الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم في الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، والذي تستضيفه سلطنة عمان رئيسة المنظمة في دورتها الثامنة (2017-2019)، حيث ناقش الاجتماع الوضع المالى للمنظمة عن عام 2018، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2019، ومقترح الهيكلة الجديدة للمنظمة، ورئاسة منظمة المرأة العربية في دورتها التاسعة (2019- 2021).

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الدولة لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها.

حيث أشارت الدكتورة مايا مرسي الى النجاح الذي حققته المبادرة التى اطلقها فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الامراض غير السارية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "، والتى تستهدف سيدات مصر كلها، وتهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

وأكدت د.مايا مرسي، أن المجلس القومى للمرأة يقوم بالتوعية لهذه المبادرة من خلال فروعه بالمحافظات، حيث يتم توعية السيدات بأسباب الإصابة بمرض فيروس سى وطرق الوقاية والعلاج وكيفية التوجه إلى المقرات الخاصة باجراء الحملة واماكن تمركز الفرق.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أنه يتم من خلال الحملة تسجيل بيانات المرضى ونتائج عملية المسح اليكترونيا ، والذي سيساهم فى اعداد خريطة صحية للمواطنين بمصر، تمكن صانعى القرار فى معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الإستراتيجية.

كما استعرضت رئيسة المجلس انشطة المجلس المختلفة والدور المحوري الذي يقوم به للنهوض بالمرأة فى كافة المجالات ، والحملات التى ينفذها مثل حملة التاء المربوطة سر قوتك ، وحملات طرق الابواب ، وحملة "لانى رجل"، وحملة متخليش محطة توقفك، وغيرها من الحملات التى تستهدف الوصول الى السيدات وتوعيتهن.

وأشارت إلى أن جهود المجلس القومى للإعاقة بالإضافة الى جهود وزارة التضامن الاجتماعي التى بدأت منذ مطلع هذا العام في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تحولت إلى كتيبة عمل لتنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أوتهميش وتحقيق أعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم، ومن بين هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر توفير 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتدريب 10 آلاف رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، العمل على رفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف.

ونظم المجلس القومى للمرأة بمناسبة عام الاعاقة 2018 معسكرات للأمهات واولادهم ذوي الاعاقة ، وذلك بهدف مساعدة الأمهات على تغيير المعتقدات والعادات والتقاليد الخاطئة والتوعية بسبل التعامل الصحى مع الأطفال ومحاولة سد الفجوة بين الأمهات واولادهن وتعريفهن باحتياجات ابنائهن النفسية.

وشهد هذا العام ايضا ظهور اول مذيعة من المصابين بمتلازمة داون على مستوى العالم على الهواء مباشرة على قناة DMC الفضائية المصرية ، وسبقها ظهور مذيعه من المكفوفين على ذات القناة وذلك في اطار حرص الدولة في دمج المعاقين ، بالإضافة الى اطلاق مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذي نصت مواده علي حماية وخدمة كل شخص من ذوي الإعاقة أيًا كان نوعها.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الى برنامج "معاً لنبقى " الذي اطلقه المجلس بهدف تأهيل المتزوجين حديثاً والمقبلين على الزواج ، و التوعية بكيفية بناء اسرة سليمة فعالة مستقرة منتجة .

أشارت الدكتورة مايا مرسي الى الماجستير المهني للنوع الاجتماعي والتنمية ، الذي اطلقته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة.

وأوضحت ان المجلس قام بتنظيم معرض صور «لأنني أب" بهدف التأكيد على اهمية دور الاب في حياة ابنائه وبناته، والمناداه بأسرة مستقرة فيها اب وام متفهمين مدركين لأهمية التعاون والمشاركة في كل شي من اجل تربية ابنائهم وبناتهم.

وفى تجربة هى الأولى من نوعها تم انشاء أول مرصد للمرأة المصرية ويتم من خلاله جمع البيانات من مئات المستخدمين في كل محافظات الجمهورية بصورةسريعة ودقيقة ويضمن توفيربيانات عن المرأة يتم أخذها فى الاعتبار فى خطة التنمية المستدامة" .ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وعلي صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ..تتعدد الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها.

وأكدت رئيسة المجلس انه في في ذلك الصدد، تتجسد مبادرة الشمول المالي التي تم بموجبها توقيع أول بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لإدماج السيدات باختلافات مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية وذلك من خلال تصميم البرامج المالية والبنكية المعنية بالقضاء علي الأمية المالية والتكنولوجية؛ وهي المبادرة الأولي من نوعها عالمياً التي تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية ،والآلية المعنية بشؤون المرأة بالدولة.

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن برنامج “سيدات تقود المستقبل” الذى تم اطلاقه فى أكتوبر من عام 2017 ، وهو أول إتفاق من نوعه بين المجلس و البنك المركزي المصرى و مجلة أموال الغد ، ويستهدف تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة ، عبر منهج عملى من نخبة من القياديات ، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل المرأة المصرية على القيادة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتكون مؤهلة للعمل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،

كما استعرضت الدكتورة مايا جهود الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة والتى يأتي من ضمنها انشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة .