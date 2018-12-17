شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن مشاركة 140 ألف طالب وطالبة في الأنشطة الطلابية عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة، حول تنظيم المعهد عدد من الفعاليات الرياضية والعملية والثقافية والفنية على مدار العام الدراسى 2017/2018.

أشار التقرير إلى مشاركة حوالى 140 ألف طالب في الأنشطة الرياضية التي تضمنت تنظيم مسابقات كرة قدم، وطائرة، وسباحة، وغيرها من الألعاب الرياضية، وتنظيم دوري الجامعات، وبطولة الجامعات العربية لخمسيات كرة القدم، وندوات رياضية مع نجوم الرياضة.

وأضاف التقرير مشاركة حوالي 63 ألف طالب في الأنشطة الثقافية والإعلامية التي تضمنت مسابقات في حفظ القرآن، ودوري المعلومات، وبرلمان طلاب الجامعات، ومسابقة إبداع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونماذج المحاكاة المتنوعة، والتأليف الأدبي.

وفي النشاط الفني شارك عدد حوالي 55 ألف طالب، وتضمنت الأنشطة المسرح الجامعي، والكورال، والفنون التشكيلية، والغناء الفردي والجماعي، والرسم.

وفي نشاط الجوالة والخدمة العامة، شارك عدد 45 ألف طالب في الأنشطة التي تضمنت معسكرات، ودورات تدريبية في المشغولات الفنية، ودورات للمتطوعين، ومهرجان عشائر كليات الجامعات، واللقاءات القمية لمنتخبات الجامعات.

وفي النشاط الاجتماعى والرحلات شارك 65 ألف طالب وطالبة، وتضمنت الأنشطة تنظيم مسابقات الطالب والطالبة المثالية، وانتخابات الاتحادات الطلابية، والتكافل الاجتماعي، ودورات التنمية البشرية، وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتدخين، وحملات تبرع بالدم.

وفي نشاط الأسر الطلابية شارك 153 ألف طالب في أنشطة إنشاء الأسر الطلابية، ودوري الألعاب المتنوعة، والأنشطة الاجتماعية والتطوعية بين الطلاب والخدمة العامة.

وفي النشاط العلمي والتكنولوجي شارك 36 ألف طالب في دورات ريادة الأعمال، ومسابقات الروبوكون، ودوري المعلومات العلمية، ودورات الحاسب الآلي والفوتوشوب.

كما شارك 36 ألف طالب في عدد من الأنشطة الأخرى المتنوعة ومنها، اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وأنشطة متحدي الإعاقة وإعداد القادة.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى مشاركة كل الجامعات الحكومية وعددها 26 بالإضافة إلى مشاركة وزارة التعليم العالي في هذه الأنشطة، وكانت أعلى نسبة طلاب مشاركة في مجال الأسر الطلابية، يليه النشاط الرياضي، ثم الثقافي والإعلامي.