شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقدات بـ30 مليار دولار بالمعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات أن نجاح مصر فى استضافة الدورة الأولى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل والشراكة الإقليمية القائمة على تحقيق مصالح كافة دول القارة.

وقالت خلال الحفل الختامى لفعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والذى استضافته مصر إن فعاليات المعرض شهدت حالة فريدة من التعاون المكثف بين رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص والحكومات الأفريقية، لافتة إلى أن المعرض يمثل منصة متميزة للتعرف على الإمكانات والفرص التجارية والقدرات الإنتاجية فى كل دولة، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقات والصفقات التجارية المثمرة، لافتةً أن المعرض ساهم بصورة كبيرة فى إتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق والوقوف على أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية والتوصل إلى حلول عاجلة للتحديات التى تواجه القارة الأفريقية. وأضافت الشوربجى أن مصر تسعى جاهدة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الأفريقية بنسبة كبيرة. وأشار رئيس اللجنة الاستشارية أولوسجان أوباسانجو، إلى ضرورة تعزيز التبادل التجارى بين كل الشعوب الأفريقية ليرقى لمستوى العلاقات المتميزة التى تربط دول القارة الأفريقية فى مختلف المجالات وكافة الأصعدة، لافتاً إلى أن التجارة البينية الأفريقية تبلغ فقط 18% من حجم تجارة القارة،مشيرا إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للقارة الأفريقية بهدف تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية، وأهمية توفير مصادر الطاقة اللازمة للصناعة وتوفير معلومات السوق حول السلع والمنتجات والخدمات والأسواق.

وأكد أهمية تعزيز الدور الأفريقى على الصعيدين الإقليمى والعالمى وتفعيل العمل الأفريقى المشترك لتحقيق رفاهية كافة الشعوب الأفريقية، مشيرا إلى أن المعرض يمثل نقلة هامة فى مسار التعاون الاقتصادى الأفريقى المشترك، حيث ساهم فى تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والموردين والمستوردين والمستثمرين خاصة فى الدول الأفريقية.‎ وقال مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة، ألبرت موشانجا، إن المعرض أتاح فرصا كبيرة للتجارة والاستثمار بين العارضين والمشترين من كافة أنحاء القارة الأفريقية وخارجها، وكذا إبرام العديد من الصفقات التجارية على كافة المستويات والتى تخطت توقعات القائمين على تنظيم المعرض، خاصة على مستوى رواد الأعمال والسيدات والذين أثبتوا تفوق وريادة كبيرة خلال تلك الدورة من المعرض. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، الدكتور بنديكت أوراما، أن معرض التجارة الأفريقى الأول يمثل بداية هامة فى مسار التعاون الاقتصادى الأفريقى، مشيداً بالدور البارز الذى لعبته الحكومة المصرية فى نجاح المعرض وتحقيق نتائح فاقت التوقعات، مضيفًا أن المعرض شهد توقيع اتفاقات بلغت قيمتها 30 مليار دولار، كما شهد الاتفاق على 100 صفقة تجارية على المستويين الأفريقى والعالمى. وتابع أوراما أن المعرض سيسهم فى زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 170 مليار دولار إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2021 بزيادة قدرها 32%، لافتاً إلى أن منصة التبادل التجارى الأفريقى والتى سيتم إطلاقها خلال فعاليات المعرض ستقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، حيث شهدت المنصة فى الأيام الأولى لإطلاقها 700 تسجيل و7 آلاف عرض لأنشطة تجارية.

وفى نهاية الحفل أعلن أولوسجان أوباسانجو، رئيس اللجنة الاستشارية للمعرض، أن الدورة الثانية من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ستستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى خلال عام.٢٠٢٠