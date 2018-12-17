شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نسب الشفاء من «فيروس سي» 96% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مركز طب الأسرة بالدراسة، ومستشفى القاهرة الفاطمية، أمس، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ورافقه كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بمركز طب الأسرة بالدراسة، أجرى «مدبولى» حوارات مع المرضى المتواجدين للاطمئنان عليهم ومعرفة رأيهم فى المبادرة، حيث تقدموا بالشكر إلى الرئيس السيسى على هذه الحملة المهمة، مشيدين بما تلقوه من خدمة طبية أثناء خضوعهم للكشف.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارات مع العاملين فى المركز للاطمئنان على سير المبادرة بانتظام ومعرفة حجم المترددين، فيما أشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد المترددين لإجراء الكشف حتى الآن إلى 18 مليوناً و720 ألفاً، وأنه فور ثبوت إيجابية العينة يتم أخذ بيانات المريض وتحويله إلى المستشفى لتلقى الخدمة الطبية والمتابعة معه لحين التأكد من شفائه تماماً.

وفى مستشفى القاهرة الفاطمية اطمأن رئيس الوزراء على تلقى المواطنين الذين ثبت مرضهم العلاج اللازم، وقال له أحد المرضى: «نشكركم جدا على تلك المبادرة لأنه طالما فيه صحة كويسة كله هيبقى تمام»، موجهاً الشكر إلى الرئيس، بينما حث «مدبولى» المرضى على متابعة العلاج للاطمئنان على صحتهم، مضيفاً أنه «لا داعى للقلق، خاصة أن نسب الشفاء من مرض فيروس سى تصل إلى 96%».

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم فحص ٦ ملايين و٥١ ألفا و٨٥٥ مواطنا حتى ظهر اليوم الـ17 «للمرحلة الثانية» من مبادرة الرئيس، وهى تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».