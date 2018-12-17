شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: أي إنجازات تحدث في مصر يتبعها كثرة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «أي إنجازات تحدث في مصر يتبعها كثرة الشائعات ومنها شائعة البنزين 95، والحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب»، مؤكدًا أن «الحكومة لا تفكر في الحجز على أي حسابات بنكية، ولن نلجأ لذلك أبدًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الشائعات هدفها إيقاف مسيرة التنمية المصرية»، مؤكدًا أنه «لا نية أو كلام من قريب أو بعيد للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب».