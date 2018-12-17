شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: مصر ملتزمة أخلاقيًا وإنسانيًا تجاه اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر ملتزمة أخلاقيًا وإنسانيًا تجاه اللاجئين والمهاجرين، وإن مصر بها نحو 5 ملايين شخص يعيشون وسط المواطنين وليس فى معسكرات، وتقدم لهم نفس الخدمات المقدمة للمصريين، بل أتاحت لهم الدولة فرص عمل، وتابع: «لم يخرج قارب واحد من مصر فى اتجاه أوروبا يحمل لاجئين، ولن نسمح بخروج لاجئين يكون مصيرهم التعرض للغرق فى البحر».

وأكد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار النمساوى، سيباستيان كورتس، أمس، أن زيارته الحالية للنمسا وما جرى خلالها من مباحثات وما عكسته من توافق كبير سوف تكون نقطة انطلاق لمزيد من تعميق وتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن المباحثات شهدت الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للجنة المصرية النمساوية المشتركة خلال العام المقبل، بعد توقفها منذ عام 2010، لصياغة مجالات التعاون فى قضايا مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمى وتبادل الآراء بخصوص قضايا المنطقة.

وشهد الرئيس والمستشار النمساوى، عقب انتهاء المباحثات، مراسم التوقيع على عدد ١٠ مذكرات التفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين تغطى مجالات التعليم العالى والاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، عقب جلسة المباحثات التى أجريت بينهما بمقر المستشارية بالعاصمة فيينا، بحضور وفدى البلدين. وأعرب المستشار النمساوى سباستيان كيرتز عن تقديره وتقدير بلاده لجهود الإصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر تحت قيادة السيسى.