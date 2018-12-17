شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: زيارة الرئيس لفيينا أثمرت عن اتفاقات اقتصادية مثمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن «العلاقات بين مصر والنمسا قائمة على أسس متينة، وعلى المصالح المشتركة بين الشعبين».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «زيارة الرئيس السيسي للنمسا تاريخية، والتقى سيادة الرئيس، الرئيس النمساوي والمستشاري النمساوي ورئيس البرلمان في فيينا وهي الأولى لرئيس مصري منذ 12 عامًا».

وتابع أن «العلاقات بين البلدين لها جذور ممتدة، وتجمعها المصالح المشتركة»، مشيرًا إلى أن «مصر لها خبرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصر نجحت في منع الهجرة غير الشرعية ولا يوجد حالة واحدة منذ عام 2016؛ وهو ما يقدره الاتحاد الأوروبي متمثل في رئيس الاتحاد النمسا».

وأوضح أن «زيارة الرئيس لفيينا أثمرت عن اتفاقات اقتصادية مثمرة، والمشروعات التي في مصر ساهمت في جذب الشباب للعمل في بلدهم بدلًا من الهجرة غير الشرعية».

وأوضح أن «ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية أبرز ما تناولته مائدة الحديث مع المستشار النمساوي، وأن مكافحة الإرهاب كانت على طاولة مناقشات الرئيس السيسي مع قيادات النمسا».